Taloussanomat

Teollisuusliiton hallitus koolla: tulossa useiden päivien lakkoja?

hallitus oli aamulla vaitonainen, vain kuvaajat päästettiin pikaisesti liiton tiloihin ennen kokouksen alkua Helsingin Hakaniemessä. STT:n tietojen mukaan Teollisuusliitto suunnittelee useamman kuin yhden päivän lakkoja.Helsingin Sanomat kertoi aamulla, että Teollisuusliiton työntekijät aikoisivat olla ensi viikolla koko loppuviikon lakossa. Todennäköisesti lakot alkaisivat torstaina ja kestäisivät lauantaihin. HS:n lähteiden mukaan liitto kaavailee vastaavia lakkoja useammalle viikolle.Myös Yle kertoi vastaavista suunnitelmista eilen.Aiemmin Teollisuusliitto on järjestänyt vuorokauden mittaisen lakon vastustaakseen lakia, joka heikentäisi irtisanomissuojaa pienissä yrityksissä.Tänään toimihenkilöliitto Pro kertoi aloittavansa paperiteollisuuden toimihenkilöiden ylityökiellon ensi viikon torstaista alkaen. Kielto on voimassa 18. marraskuuta asti. Paperiteollisuudessa on yli 2 000 prolaista asiantuntija- ja esimiestehtävissä.Ensi viikon alussa julkisten ja hyvinvointialojen JHL järjestää kaksipäiväisen poliittisen lakon lakihanketta vastustaakseen. Sen odotetaan näkyvän muun muassa koulujen, päiväkotien ja vanhuspalveluiden ruokapalveluissa sekä kuntien liikuntapalveluissa.Maan hallitus sai aiemmin tällä viikolla eduskunnan tuen työllisyyspolitiikalleen luottamusäänestyksessä, mutta ay-liike on painottanut, ettei järjestetyllä äänestyksellä ole mitään vaikutusta vastatoimiin.Ay-liike on ilmoittanut vastatoimien loppuvan vain, jos hallitus luopuu hankkeesta kokonaan.Katso alla olevalta videolta, mitä mieltä helsinkiläiset olivat torstaina poliittisista lakoista.