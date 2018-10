Taloussanomat

Vartiointialan lakko voi tyhjentää raha-automaatit ja tuoda jonoja lentoasemille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lakko ei ole poliittinen

Odotusajat voivat pidentyä turvatarkastuksissa

”Vanhusten avun saaminen hoidetaan esimiesvoimin”