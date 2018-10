Taloussanomat

Rauman telakka solmi aiesopimuksen Tallinkin uudesta aluksesta – aikoo rekrytoida lisää väkeä

Tallinkin uusi Shuttle-pikalaiva rakennettaan aiesopimuksen mukaan Rauman telakalla, Tallink Silja ja Rauma Marine Constructions (RMC) kertovat tiedotteissaan.Laivan arvo on noin 250 miljoonaa euroa.Laiva tulee Tallinkin ja Helsingin väliseen reittiliikenteeseen, ja se käyttää pääpolttoaineenaan nesteytettyä maakaasua LNG:ltä. Laivassa mahtuu kulkemaan 2 800 matkustajaa.Uusi alus on toistaiseksi suurin RMC:lta tilatuista aluksista. Aluksen työllistävä vaikutus on 1500 henkilötyövuotta, ja telakka aikoo rekrytoida merkittävästi lisää väkeä.Rauman telakka on rakentanut neljä alusta Tallinkille aiemmin. Lisäksi kaksi alusta on suunniteltu Raumalla. Edellinen Raumalla rakennettu Tallinkin alus on Baltic Queen, joka kulkee nykyisin Tallinnan ja Tukholman välillä.