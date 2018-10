Taloussanomat

Lakko uhkaa jättää lapset ja vanhukset ilman ruokaa – "Sellaiseenkin äärimmäiseen tilanteeseen on varauduttava

Julkisten

Suurimmasta

Koskisen

Näin kaupungit ovat tiedottaneet

ja hyvinvointialojen liiton JHL:n ensi viikon alussa järjestämä kaksipäiväinen poliittinen lakko tulee näkymään muun muassa ruokapalveluissa. JHL tiedottaa, että kouluissa, päiväkodeissa ja vanhuspalveluissa ei välttämättä ole tarjolla ruokaa lakon aikana ensi viikon maanantaina ja tiistaina.Lakon syynä on hallituksen valmistelema irtisanomislaki.JHL:stä kerrotaan IS:lle, että ruokapalvelujen osalta lakossa on sekä keittiöhenkilökuntaa että ruokapalvelujen tuotantoyksiköiden työntekijöitä.Vanhuspalveluissa vaikutukset ruokapalveluihin voivat koskea sekä vanhainkoteja että vanhusten kotipalveluja.osasta Helsingin kaupungin koulu- ja oppilaitosaterioita vastaavan Palvelukeskus Helsingin monipalvelujen yksikönjohtajasanoo, että kotiateriat vanhuksille voidaan tuottaa lakon aikanakin.Kouluihin ja päiväkoteihin ruokatarjoilu pyritään varmistamaan yhteistyössä Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.– Pyrimme varmistamaan, että ruokaa on. Todellisen tilanteen tiedämme vasta maanantaina henkilöstön ja asiakkaiden palattua syyslomalta. Työnantajana emme voi tietää etukäteen, kuinka moni aikoo jäädä lakkoon.Koskinen kertoo, että tilanne on haastavampi päiväkodeissa, joissa ruoka tehdään pääosin paikan päällä.– Suurin osa kouluruoasta tehdään meillä keskitetysti Pakkalan tuotannossa. Se tuotanto toimii ja kuljetus toimii, lähinnä nyt on kyse siitä, että miten varmistamme ruoan jakelun.– Esimiehet ovat töissä. Pyrimme jalkautumaan tilanteen mukaan ja hyödyntämään myös vuokratyövoimaa.mukaan erilaisia poikkeustilanteita varten on jo valmiiksi olemassa vararuokasuunnitelma.– Tarvittaessa pyrimme viime kädessä järjestämään sitten vaikka vararuokasuunnitelman kylmää ruokaa, jos ruoanvalmistushenkilöstöä ei ole paikalla.– Sellaiseenkin äärimmäiseen tilanteeseen on varauduttava, että ruokaa ei jossain pystytä järjestämään. Silloin pyrimme tiedottamaan asianomaisia mahdollisimman nopeasti.Koskinen sanoo, että Helsingin kaupunki tiedottaa tilanteesta kaupunkilaisille verkkosivuillaan.– Toimiala huolehtii myös vanhemmille tiedotteen asiasta.Hänen mukaansa lakon vaikutuksia koskevan tiedon perille saamisesta tekee normaalia haasteellisempaa meneillään oleva syysloma.– Koulut ovat syyslomalla, ja monet perheet myös päiväkotien osalta ovat syyslomalla. Sekä henkilöstö että asiakkaat. Eli emme saa välttämättä asiaa etukäteen tiedotetuksi kaikille.Monet kaupungit tiedottivat keskiviikkona verkkosivuillaan lakon vaikutuksista ruokapalveluihin.Esimerkiksi Joensuun kaupunki kertoo, että lakon alaisissa päiväkodeissa ja kouluissa ei pystytä maanantaina ja tiistaina tarjoamaan lämmintä ruokaa. Tiedotteen mukaan ruokailun järjestäminen on selvityksessä.Jyväskylän kaupunki puolestaan tiedottaa, että päiväkodeissa ja kouluissa ei ole lakkopäivinä ateriapalveluja, vaan lasten huoltajia pyydetään varautumaan eväillä tai muilla ruokajärjestelyillä. Päiväkeskuksiin ei toimiteta lakkopäivinä ruokaa, mutta kotipalveluateriat hoidetaan.Myös Nokian kaupunki kertoo, että lakosta johtuen koulujen ja päiväkotien keittiöissä ei voida valmistaa eikä tarjoilla ruokaa. Huoltajia pyydetään ottamaan kouluun ja päiväkotiin tuleville lapsille ja nuorille eväät, jotka ovat huoneenlämmössä säilytettäviä. Lakko ei kohdistu Nokialla vanhainkodin ruokapalveluihin.Porvoon kaupunki tiedottaa, että todennäköisesti lukiolaisten ja yläkoululaisten tulee ottaa kouluun omat eväät. Omien eväiden tuomiseen voi joutua varautumaan myös alakouluissa ja iltapäiväkerhoissa.Monessa kaupungissa lakon vaikutukset ruokapalveluihin ja toimenpiteet tilanteen vuoksi olivat keskiviikkona vielä selvityksen ja suunnittelun alla. Useat kaupungit ilmoittivat tiedottavansa asiasta torstaina.