Kuopion sellutehdas valitsi Kotkan vientisatamakseen

Kuopion sellutehtaan on määrä tuottaa 1,2 miljoonaa tonnia havusellua vuodessa.

Kuopioon maailman suurinta havusellutehdasta suunnitteleva Finnpulp on valinnut Kotkan vientisatamakseen, kertoo HaminaKotka Satama.– Finnpulpin satamavalinta on HaminaKotkalle valtava mahdollisuus ja nostaa metsäteollisuusvientimme uuteen ulottuvuuteen ja HaminaKotkan Itämeren johtavaksi sellusatamaksi, sanoo HaminaKotkan toimitusjohtaja Kimmo Naski.Finnpulpin toiminnot tulevat sijaitsemaan Kotkan Mussalossa, jonne satamayhtiö, logistiikkayhtiö Steveco ja metsäyhtiö UPM sopivat maaliskuussa uuden alueen rakentamisesta sellun vientiä varten. Aiesopimuksen mukaan Finnpulpille varataan maata suuren selluvaraston rakentamiseksi uudelle alueelle.Kuopion sellutehtaan on määrä tuottaa 1,2 miljoonaa tonnia havusellua vuodessa. Suorin junayhteys Kuopiosta merelle kulkee Savon rataa pitkin Kouvolaan ja siitä eteenpäin Kotkaan.Äänekosken uuden jättitehtaan tuottama sellu laivataan Helsingin Vuosaaren sataman kautta.