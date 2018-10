Taloussanomat

Posti aloittaa yt-neuvottelut – vähennystarve enintään 72

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Posti aloittaa yt-neuvottelut, joissa henkilöstön vähentämistarve on enintään 72 henkilöä, Posti kertoo tiedotteessaan.Posti perustelee vähennyksiä toimintamallin uudistamisella. Organisaatiota muutetaan niin, että sillä on vaikutuksia toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden tehtäviin ja työnkuviin.Taustalla on verkkokaupan vahva kasvu ja toisaalta perinteisen postitoiminnan muuttuminen sähköiseksi sekä kilpailun lisääntyminen.Yt-neuvotteluissa käsitellään uusia tehtäviä ja niiden täyttämistä sekä joidenkin vanhojen tehtävien lakkauttamista.Postin mukaan henkilöstön vähennystarve voi pienentyä neuvotteluissa uusien työtehtävien täyttämisen kautta.Postin muutoksilla ei ole vaikutusta postinjakeluun tai muihin Postin palveluihin.