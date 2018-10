Taloussanomat

Volvo varoitti komponenttiviasta – kustannukset merkittävät, osake luisuu

Ruotsalainen kuorma-autonvalmistaja Volvo on havainnut komponenttivian ja varoittaa, että siihen liittyvät kustannukset voivat olla merkittävät.

