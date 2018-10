Taloussanomat

Italian hallitus hyväksyi 2,4 prosenttia alijäämäisen budjetin

16.10. 9:06

Italian hallitus pääsi myöhään eilen sopimukseen ensi vuoden budjetista.

Ensi vuoden alijäämä on budjetin mukaan 2,4 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun edellinen hallitus ennakoi vielä vain 0,8 prosentin alijäämää.



Budjetin odotetaan aiheuttavan kiistaa Italian ja Euroopan unionin (EU) välillä, sillä siinä ennakoitu alijäämä on paljon EU:n komission toivomuksia suurempi. Komissio on jo varoittanut Italiaa maan hallituksen aiemmista budjettiesityksistä.



Komission on määrä antaa alustava arvionsa Italian budjetista viikon kuluessa.