Taloussanomat

UBS ja Nordea saivat päätökseen Luxemburgin yksityispankkitoimintojen kaupan

Finanssiyhtiöt Nordea ja UBS kertoivat saaneensa päätökseen kaupan, jossa sveitsiläinen UBS hankkii osan Nordean private banking -liiketoiminnasta Luxemburgissa.Kauppahintaa ei julkistettu.Myynti oli osa Nordean muutosta, jonka tavoitteena on tehostaa riskienhallintaa ja keskittää liiketoimintaa, kerrotaan yhtiöiden yhteisessä tiedotteessa.Yhtiöt kertoivat kaupasta tammikuussa. Tuolloin kerrottiin, että Nordean private banking -toiminta oli päätetty keskittää Pohjoismaihin.UBS kertoo toimivansa kaikissa maailman suurissa finanssikeskuksissa, ja sillä on toimipisteitä 52 maassa. UBS Europe SE:n pääkonttori on Saksassa.