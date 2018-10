Taloussanomat

Moody's laski Danske Bankin luottoluokitusta rahanpesujupakan takia

13.10. 0:24

Luottoluokitusyhtiö Moody's on laskenut Danske Bankin luokitusta pykälällä – luokasta A1 luokkaan A2.

Moody's perustelee laskua sillä, että Yhdysvaltojen oikeusministeriö on avannut rikostutkinnan Dansken rahanpesuvyyhdestä.



Luokittaja katsoo, että Danske on vaarassa saada jupakan seurauksena suuret sakot. Lisäksi pankin johto joutuu käyttämään asian selvittelyyn paljon aikaa ja voimavaroja.



Dansken Viron-yksikön kautta virtasi vuosina 2007–15 yli 200 miljardia euroa hämäriin kohteisiin eri puolilla maailmaa. Arvio on, että tästä suuri osa oli rahanpesua.



Myös luottoluokittajat Fitch ja S&P ovat ilmoittaneet asettavansa Dansken luokituksen tarkkailuun.