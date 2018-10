Alice, 20, haki työpaikkaa: kohtelu muuttui oudoksi, kun ihonväri selvisi – yrittäjä vertaa Eloveena-ryynien myymiseen

Taloussanomat

Alice, 20, haki työpaikkaa: kohtelu muuttui oudoksi, kun ihonväri selvisi – yrittäjä vertaa Eloveena-ryynien m

Se loukkasi minua tosi paljon. Rupesin itkemään ja katkaisin puhelun.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapaus puhuttaa somessa

Halusin vain tuoda esille, että rasismi on joillain ihmisillä juurtunut niin syvälle, että he eivät voi nähdä muita ihmisiä arvoisinaan.

Yrityksen omistaja: ”Minusta ei saa rasistia”