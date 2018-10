Taloussanomat

Kuluttaja-asiamies: Finnair on johtanut asiakkaitaan harhaan

Finnair: Äärimmäisen ankara tulkinta

Kuluttaja-asiamies vaatii markkinaoikeutta määräämään lehtoyhtiö Finnairille uhkasakon, jos se ei ala noudattaa asiamiehen näkemystä sopivista korvauskäytännöistä. Oikeudenkäynnissä järjestettiin perjantaina jatkettu valmisteluistunto, minkä jälkeen oikeudessa päästään puimaan varsinaista asiaa.Finnair ja kuluttaja-asiamies ottavat oikeudessa yhteen siitä, tarvitseeko lentoyhtiön maksaa vakiokorvaus matkustajille tilanteessa, jossa myöhästymiseen johtanut tekninen vika johtuu suunnittelu- tai valmistusvirheestä.Kuluttajien edunvalvojan mukaan matkustajilla on tällöin oikeus korvaukseen. Finnair taas katsoo, että vakiokorvausta ei tarvitse maksaa.Osapuolet ovat myös eri mieltä siitä, voiko Finnair tarjota korvauksen sijaan sovintoratkaisuna lahjakortteja, joiden arvo alittaa korvauksen määrän. Sovintotarjous edellyttää kuluttaja-asiamiehen mukaan, että kuluttaja luopuu oikeudestaan vakiokorvaukseen.Kaiken kukkuraksi kuluttaja-asiamies syyttää Finnairin johtaneen asiakkaitaan harhaan kertoessaan asiakkailleen, ettei sen tarvitse tällaisissa tilanteissa maksaa vakiokorvausta.Finnairin mukaan tapauksissa tarjotaan vakiokorvausta alempaa korvausta tai lahjakorttia, "koska teknisen vian luonteen ja taustalla olevan mahdollisen suunnittelu- tai valmistusvirheen lopullinen selvittäminen tyypillisesti vie pitkän aikaa".Finnairin mukaan kuluttaja-asiamiehen linjaus sovintotarjouksissa on sen selvityksen mukaan erilainen kuin muissa EU-maissa tehdyt linjaukset. Yhtiö pitää kuluttaja-asiamiehen tulkintaa äärimmäisen ankarana.– Kuluttaja-asiamiehen hakemuksen tarkoituksena on luoda vakiokorvauksia koskeva järjestelmä, jolla ohitetaan EU-oikeus ja kansallinen lainsäädäntö. Kieltojen tarkoituksena on siten puuttua Finnairilla oleviin perustavanlaatuisiin oikeussuojakeinoihin, Finnair toteaa vastauksessaan.