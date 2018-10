Taloussanomat

Forbes listasi Koneen maailman parhaimpien työnantajien joukkoon

Forbes listasi Koneen maailman parhaimpien työnantajien joukkoon

12.10. 13:48

Kone on listan sijalla 105. Listan kärjessä on Googlen emoyhtiö Alphabet.

Talouslehti Forbes on listannut Koneen yhdeksi maailman parhaimmista työnantajista jo toista vuotta peräkkäin. Yhtiö on Forbesin vuoden 2018 työnantajien Global 2000 -listalla sijalla 105.



Koneen mukaan yhtiön henkilöstöstrategiassa painotetaan työntekijöiden mahdollisuutta oman osaamisensa ja esimiestaitojensa kehittämiseen. Suomalaisyhtiöllä oli vuoden 2017 lopulla yli 55 000 työntekijää 129 kansallisuudesta. Yhtiöllä on asiakkaita yli 60 maassa.



Forbesin työnantajalistan kärjessä on Googlen emoyhtiö Alphabet, joka piti kärkipaikkaa hallussaan myös edellisvuonna. Kakkossijalla on Microsoft.



Kärkeen nousivat myös Apple, Disney ja Amazon. Korkeimmalle sijoittunut ei-amerikkalainen työnantaja oli Hongkongissa päämajaansa pitävä öljy- ja kaasuyhtiö CNOOC.