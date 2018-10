Taloussanomat

Italia hyväksyi alijäämätavoitteen – yhteentörmäys EU:n kanssa lähenee

Vuoden 2019 alijäämätavoite on tarkoitus asettaa 2,4 prosenttiin Italian bruttokansantuotteesta, minkä EU on sanonut rikkovan jäsenmaan velvoitteita.

