Taloussanomat

Maailman pisin lentoreitti avautui tänään – tavallisella lipulla ei pääse edes koneeseen

Singapore Airlines aloitti torstaina uudelleen maailman pisimmän lentoyhteyden. Suora lento Singaporen ja New Yorkin välillä kestää liki 19 tuntia. Matkaa kertyy 16 700 kilometriä.Yhtiö lensi reittiä vuosina 2004–2013, kunnes joutui lopettamaan lennot kannattamattomina korkeiden polttoainekustannusten takia. Nyt reitillä käytetään erittäin pitkille matkoille suunniteltua Airbus A350-900LR -konetta, joka käyttää vähemmän polttoainetta.Koneeseen mahtuu 161 matkustajaa: 67 business-luokkaan ja 94 premium economy -luokkaan. Tavallisia economy-paikkoja ei ole lainkaan.Koneessa on kaksi kapteenia, kaksi perämiestä ja 13 matkustamotyöntekijää. Kaikilla työntekijöillä on lennon aikana pakollinen useiden tuntien lepoaika.Matkustamon ilmanpaine pidetään tavanomaista reittilentoa korkeampana, jotta matkustajat saavat enemmän happea. Melu on pyritty minimoimaan ja valaistuksella yritetään vähentää aikaerorasitusta.Singapore Airlines saattaa menettää ennätyksensä jo lähivuosina. Qantas Airways suunnittelee aloittavansa 2022 suorat lennot Sydneyn ja Lontoon välillä.