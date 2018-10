Taloussanomat

Trump hyökkäsi keskuspankkia vastaan – ”Fed tekemässä suuren virheen”

11.10. 19:40

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on Fedin kimpussa.

Trump syyttää keskuspankkia liian aggressiivisesta korkopolitiikasta. Hänen mukaansa Fed on tekemässä suuren virheen.



Yhdysvaltojen keskuspankki on nostanut ohjauskorkoaan kolme kertaa tämän vuoden aikana. Koronnostot juontuvat Trumpin veronalennuksista ja julkisten menojen lisäyksistä. Ohjauskoron nosto on omiaan hillitsemään ylikuumentunutta taloutta.



Trump sanoi keskiviikkona, että Fed on tullut hulluksi nostaessaan ohjauskorkoaan. Pörssikurssit laskivat New Yorkissa rajusti, ja tartunta levisi Aasiaan. Myös Euroopan pörssit olivat torstaina iltapäivällä laskussa.