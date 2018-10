Taloussanomat

Singapore Airlines aloittaa taas ennätyslennot: lentoaika liki 19 tuntia

Singapore Airlines aloittaa tänään uudestaan maailman pisimmän lentoyhteyden. Suora lento Singaporen ja New Yorkin välillä kestää liki 19 tuntia.Yhtiö lensi reittiä vuosina 2004–2013, kunnes joutui lopettamaan lennot kannattamattomina korkeiden polttoainekustannusten takia. Nyt reitillä käytetään erittäin pitkille matkoille suunniteltua Airbus A350-900LR -konetta. Se käyttää Airbusin mukaan neljänneksen vähemmän polttoainetta muihin samankokoisiin lentokoneisiin verrattuna.Koneeseen mahtuu 161 matkustajaa: 67 business-luokkaan ja 94 premium economy -luokkaan. Tavallisia economy-paikkoja koneessa ei ole lainkaan.Koneessa on kaksi lentäjää, kaksi perämiestä ja 13 matkustamotyöntekijää. Kaikilla työntekijöillä on lennon aikana pakollinen, vähintään neljä tuntia kestävä lepoaika.Halvimmillaan reitille on myyty lippuja runsaan tuhannen dollarin (noin 900 euron) hintaan. Singapore Airlines kertoi BBC:lle, että ensimmäisen lennon kaikki business-paikat oli myyty ja premium economy -paikkojakin oli vain muutamia jäljellä.Tätä ennen pisin suora lentoyhteys oli Qatar Airwaysin lento Uuden-Seelannin Aucklandista Qatarin Dohaan. Singapore Airlines saattaa kuitenkin menettää ennätyksensä jo lähivuosina: australialainen Qantas Airways suunnittelee aloittavansa vuonna 2022 suorat lennot Sydneyn ja Lontoon välillä. Lento kestäisi 20 tuntia.