Kylmää kyytiä Wall Streetillä: Netflixin rojahti 8,4 prosenttia

Pörssikurssien alamäki jatkui keskiviikkona rajuna Wall Streetillä, kun sijoittajat hermoilivat korkojen noususta.S&P 500 -indeksi rojahti 3,3, Dow Jones 3,1 ja teknologiapainotteinen Nasdaq 4,1 prosenttia.Viime aikoina vauhdilla nousseet teknologiaosakkeet saivat erityisen kylmää kyytiä. Twitter laski liki kahdeksan prosenttia.Pörssikurssit ovat olleet paineissa siitä lähtien, kun Yhdysvaltojen kymmenen vuoden velkakirjojen korot viime viikolla nousivat yli kolmen prosentin. Nousu on jatkunut ja korot saavuttivat jo 3,2 prosenttia. Korkojen nousu ruokkii osakekurssien laskua entisestään.Kurssilasku on ollut viime päivät kovinta sitten helmikuun. S&P 500 -indeksi on laskenut jo viisi päivää peräkkäin.