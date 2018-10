Taloussanomat

Verohallinto: Harmaa talous on lisääntynyt teräskaupassa

Kauppakumppanin luotettavuus kannattaa selvittää

Harmaa talous on lisääntynyt teräskaupassa, kun jotkut teräskauppaa käyvistä yrityksistä jättävät arvonlisäveron ilmoittamatta ja suorittamatta myynnistään Suomessa, kertoo Verohallinto.Verohallinnon harmaan talouden torjunnan ja Teknisen Kaupan Liiton jäsenyritysten tekemien havaintojen perusteella arvonlisäveropetokset ovat lisääntyneet teräskaupassa.Erityisen ongelmalliseksi koetaan betoniteräksen ja teräsraudoitteiden tuonti Baltian maista. Havaintojen mukaan harmaata taloutta esiintyy erityisesti pienten toimijoiden eli niin sanottujen yhden miehen yhtiöiden ja toiminimien parissa, mutta myös suuremmissa yrityksissä.Verohallinnossa on tehostettu arvonlisäveropetosten valvontaa osana harmaan talouden torjuntaa.Verohallinto muistuttaa, että yritys voi joutua vastuuseen ostaessaan tuotteita myyjältä, joka ei tilitä arvonlisäveroa Verohallintoon. Ostajalla on velvollisuus selvittää kauppakumppaninsa luotettavuus.Yritykset voivat arvioida potentiaalisen kauppakumppanin luotettavuutta tekemällä taustatyötä.– Merkkejä harmaasta taloudesta saattavat olla esimerkiksi pyytämättä tulevat ”liian hyvät” tarjoukset, erikoiset käytännöt maksamisessa tai yrityksen yhteys- tai vastuuhenkilöiden, yhtiön, yhteystietojen ja pankkitilin vaihtuminen toistuvasti, Verohallinto kirjoittaa tiedotteessaan.Maksun osoitus kolmannelle osapuolelle tai ulkomaiselle tilille sekä maksun suoritus usealle eri tilille voivat Verohallinnon mukaan olla myös merkkejä korruptiosta tai rahanpesusta.