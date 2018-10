Taloussanomat

AKT:sta uhataan hallitusta kovilla keinoilla irtisanomis­kiistassa: ”Yleislakko”

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001887529.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005854541.html