Onnibusin perustaja Pekka Möttö huomasi erikoisen yksityiskohdan yrityskaupasta: ”Veikeä tilanne, tajusin sen vasta myöhään illalla”

Taloussanomat

Onnibusin perustaja Pekka Möttö huomasi erikoisen yksityiskohdan yrityskaupasta: ”Veikeä tilanne, tajusin sen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005851599.html

Tästä on niin hyvä mieli kuin vain voi olla. Minähän en koskaan pääse Onnibusista etäälle, niin tärkeä osa se on omaa historiaani.