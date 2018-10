Taloussanomat

Rainbow Popcorn -maissinjyviä vedetään markkinoilta – tuotteista löytyi metallinsiruja

Takaisinvedon syynä on se, että tuotepakkauksista on löytynyt metallinsiruja valmistuslinjastolla tapahtuneen virheen vuoksi.Takaisin vedettävät paketit ovat kooltaan 500 grammaisia, ja niiden EAN-koodi on 6415712000431. Tuotteiden valmistaja on LN Group ja valmistusmaa on Tshekki.Takaisinveto koskee vain päiväyksellä 01.08.2019 olevaa erää. Tuotteita on myyty Prismoissa, S-marketeissa, Saleissa ja Alepoissa sekä ABC-myymälöissä ja Sokoksissa.SOK kehottaa kuluttajia lopettamaan mainitun erän tuotteiden käytön ja hävittämään elintarvikkeet.Virheellisen tuotteen tyhjä pakkaus pyydetään palauttamaan ensisijaisesti ostopaikkaan tai omien tiliyhteystietojen/postiosoitetietojen kera postimaksutta osoitteeseen: S-Kuluttajaneuvonta, tunnus 5020470, 00003 vastauslähetys. Ostetut tuotteet hyvitetään.