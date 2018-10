Taloussanomat

Tikkurilan yt:t ohi – 24 irtisanotaan

Tikkurilan yt-neuvottelut ovat päättyneet. Suomessa Tikkurila irtisanoo 24 työntekijää ja lomauttaa noin 160 porrastetusti kahdeksi viikoksi tämän ja ensi vuoden aikana. Lisäksi 22 työntekijää on lähtenyt yhtiöstä muun muassa eläkejärjestelyillä.Tikkurila on karsinut toimintojaan ulkomailla, mikä vähentää yhtiön henkilöstömäärää 290:llä.Yhtiö sulkee Tanskassa sijaitsevan valmistusyksikkönsä, jonka tuotanto siirretään Suomeen ensi vuonna. Tikkurila sulkee yhden tuotantolaitoksen Venäjällä. Lisäksi se on myynyt liiketoimintonsa Balkanilla ja luopunut Saksan liiketoiminnastaan.Tikkurila käynnisti viime vuonna tehostamisohjelman, jolla se tavoittelee vähintään 30 miljoonan euron säästöjä.Yhtiö kertoo, että henkilöstöä on vähennetty kaikissa toimintamaissa. Se arvioi, että toimenpiteiden seurauksena työntekijöitä on noin 500 vähemmän kuin vuoden 2017 lopussa.