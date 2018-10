Taloussanomat

Työtaistelut voivat iskeä satoihin yrityksiin keskiviikkona – menetykset kymmeniä miljoonia

Lyhyempiä aukioloaikoja ja ruokakuljetuksissa ongelmia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikutukset suurten kaupunkien joukkoliikenteeseen pieniä

EK: Tätä ei ymmärretä lainkaan