Suomen Yrittäjät kiittelee hallitusta irtisanomislain edistämisestä – ”20 hengen raja olisi ollut parempi”

Suomen Yrittäjien mukaan hallituksen esitys on kohtalaisen tasapainoinen.

