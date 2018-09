Taloussanomat

Tesla-miljardööri Elon Musk sopimukseen kohutwiitistään: maksaa 20 miljoonaa, jättää yhtiön hallituksen puheen

Tesla-miljardööri Elon Musk sopimukseen kohutwiitistään: maksaa 20 miljoonaa, jättää yhtiön hallituksen puheenjohtajuuden

30.9. 2:08

Sähköautoyhtiö Teslan toimitusjohtaja Elon Musk jättää tehtävänsä yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Musk on sopinut asiasta Yhdysvaltain viranomaisten kanssa. Samalla Musk on määrätty 20 miljoonan dollarin sakkoihin tviiteistään, joiden mukaan hän olisi varmistanut rahoituksen Teslan vetämiseksi pois pörssistä.



Yhdysvaltojen arvopaperikomissio SEC on syyttänyt Muskia arvopaperipetoksesta. SEC:n mukaan Musk antoi Twitterissä vääriä ja harhaanjohtavia lausuntoja.



Musk jatkaa edelleen Teslan toimitusjohtajana, mutta myös yrityksen on maksettava 20 miljoonan dollarin sakot, jos viranomaisten ja Muskin välinen sopimus vahvistetaan oikeudessa.