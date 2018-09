Taloussanomat

Ex-vuokralaiset perivät vuokravakuutta oikeudessa – vuokraisäntä läväytti 100 000 euron laskun

100 000 euron vaatimus koski pääosin parkettiremonttia

Vuokralaisille 5 800 euroa

Vuokraisäntä oli vaiennut remontista ja vuokralaiset kuulivat siitä naapuriltaan, joka oli todennut heille: ”Muutitte sitten remontin alle asumaan”.Opiskelijat purkivat kolmen viikon asumisen jälkeen vuokrasopimuksen. Remontista yhtiökokous oli päättänyt edellisenä kesänä.Tampereella sijaitsevan asunnon vuokraksi sovittiin 660 euroa kuukaudessa. Vuokralaiset tekivät kirjallisen sopimuksen, johon kirjattiin monia yksityiskohtia.Takuuvuokrana he maksoivat kahden kuukauden vuokran.Kun vuokrasopimus purettiin jätti vuokraisäntä 1 320 euron takuuvuokran palauttamatta.Riita vakuudesta johti ensin valitukseen kuluttajariitalautakunnalle ja sitten käräjille.Pirkanmaan käräjäoikeudessa nostamalla kanteella opiskelijat vaativat vuokravakuutta, korkoja ja oikeuskuluja.Vuokraisäntä kiisti vaatimukset vanhentuneina, koska aikaa vuokrasopimuksen tekemisestä oli kulunut jo lähes viisi vuotta.Vuokraisäntä esitti oikeudessa oman vaatimuksensa, jolla summalla olisi Tampereelta voinut ostaa pienen asunnon. Isännän ylimalkaisen vaatimuksen lasku oli 100 000 euroa.Isännän mielestä vuokralaisten esittämä vaatimus oli vanhentunut, mutta oman vaatimuksensa vanhentumisesta hän vaikeni.Hän väitti oikeudessa, että oli maininnut edessä olevasta remontista, mutta vuokralaiset olivat eri mieltä.Oikeus ei uskonut vuokraisännän väitettä, koska vuokrasopimuksessa oli lueteltu monia yksityiskohtia, joita asukkaiden pitää ottaa huomioon, mutta remontista ei ollut mainintaa.Vuokralaisten mukaan remontti alkoi jo kohta sen jälkeen, kun he muuttivat pois asunnosta. Isännän mielestä se alkoi vasta syksyllä.Oikeudessa isäntä perusteli tarkemmin vaatimustaan 100 000 eurosta. Tärkein kohta koski parkettiremonttia.Isännän mukaan vuokralaiset olivat 2–3 viikon ajan vetäneet painavaa vuodesohvaa ja pöytiä ja aiheuttaneet parkettiin ”syviä raapaleita”. Parketti oli hiottava ja lakattava.Jättilasku sisälsi myös oikeuskulut, uusien vuokralaisten hankkimisesta aiheutuneet menot ja vuokrat asunnon tyhjänä olemisesta.Oikeus toteaa ratkaisussaan, että remontti alkoi vuokralaisten muuton jälkeen ja vuokralaisilla oli oikeus purkaa sopimus, koska asunto ei ollut sovitussa kunnossa.Vuokraisännän olisi pitänyt kertoa remontista asukkaille, mutta sitä hän ei oikeuden mukaan tehnyt. Isäntä oli tosiasiassa päinvastoin kertonut, ettei mitään remonttia olisi tulossa lähiaikoina.Oikeus piti vuokraisännän osalta vaatimuksia vanhentuneina, mutta vuokralaisten osalta vaatimusten vanhentuminen oli katkennut, koska asia oli ollut välillä esillä myös kuluttajariitalautakunnassa.Oikeus hylkäsi vuokraisännän suuret eurovaatimukset vanhentuneina ja yksilöimättöminä.Opiskelijoille vuokraisännän on maksettava vuokravakuudet ja korko, yhteensä lähes 1 800 euroa sekä noin 4 000 euron oikeuskulut.Isäntä vei riidan edelleen Turun hovioikeuteen, mutta se ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Hovioikeuden ratkaisu on tältä viikolta.