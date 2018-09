Taloussanomat

Posti ostaa Transvalin MB Rahastoilta

Posti Group ostaa sisälogistiikkayhtiö Suomen Transval Groupin pääomasijoitusyhtiö MB Rahastoilta ja yhtiön muilta osakkeenomistajilta.Yhtiöt eivät kertoneet kauppasummaa tiedotteissaan.Transval on perustettu vuonna 1994, ja MB Rahastot tuli yhtiön pääomistajaksi vuonna 2010.Transvalin liikevaihto oli viime vuonna 148 miljoonaa euroa, ja sen henkilöstömäärä on noin 3 500. Suomen lisäksi sillä on liiketoimintaa Virossa ja Latviassa.Transval tarjoaa logistiikan ulkoistuspalveluita. Ulkoistetun logistiikan markkinat ovat Suomessa kooltaan arviolta reilut kuusi miljardia euroa. Ulkoistus kasvaa arviolta jopa 20 prosentin vuosivauhdilla, Posti kertoo.Sisälogistiikassa kasvava alue on teollisuuden tuotannon sisälogistiikka ja kaupan alalla tavaroiden hyllytys ja tuotteiden myyntikunnostus.