EU antoi varoituksen Italialle budjettiesityksestä – kasvattaisi alijäämää

28.9. 12:58

EU on antanut varoituksen Italialle sen torstaina julkistetusta uudesta budjettiesityksestä, joka kasvattaisi maan alijäämää jopa 2,4 prosenttiin ja paisuttaisi valtion jo ennestään valtavaa velkapottia.



Uusi 2,4 prosentin raja on EU:n mukaan vaarallisen lähellä EU-sääntöjen ylärajaa, jonka mukaan jäsenvaltion alijäämä ei voi olla enempää kuin 3 prosenttia bruttokansantuotteesta.



Italian velkasuhde on 131 prosenttia bruttokansantuotteesta, eli yli kaksinkertainen verrattuna EU-sääntöjen ylärajan 60 prosenttiin.



Osakekurssit lähtivät noin 2,5 prosentin laskuun uutisen jäljiltä Milanon pörssin avauduttua perjantaina.