Taloussanomat

HYY-yhtymä osti Seurahuoneen talon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HYY-yhtymä on ostanut Seurahuoneen talon Spondalta ja aikoo laajentaa hotellitoiminnan myös Uuden ylioppilastalon puolelle.Uudessa ylioppilastalossa toimi hotelli Hansa vuosina 1924–1968. Seurahuoneen talossa on toiminut hotelli vuodesta 1912 lähtien.Alkavassa remontissa hotellitilat yhdistetään.– Tavoitteena on saada uusi, noin 240-huoneinen hotelli auki keväällä 2021. Hotellille haetaan nyt operaattoria: joko kansainvälistä ketjua tai kotimaista toimijaa, kertoo HYY Yhtymän toimitusjohtaja Antti Kerppola tiedotteessa.HYY-yhtymä vastaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kiinteistöistä ja finanssisijoituksista.