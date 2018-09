Taloussanomat

Ryanairin vastaiset lakot alkavat tänään – lähes 250 lentoa peruttu, joukossa Tampere–Bremen

Myös perjantaiaamun lento Tampereelta Bremeniin on peruttu.

Euroopan laajuiset halpalentoyhtiö Ryanairin vastaiset lakot sekoittavat tänään lentoliikennettä. Yhtiö peruu lähes 250 lentoa työtaistelun takia. Myös Ryanairin tämänpäiväinen lento Tampereelta Bremeniin Saksaan on peruttu.



Lentoyhtiön työntekijöitä on tänään lakossa Belgiassa, Italiassa, Hollannissa, Portugalissa ja Espanjassa.



Saksan lentokapteeniliitto oli jo aikaisemmin ilmoittanut tukevansa vastatoimia. Maan matkustamohenkilökunnan liitto ilmoitti torstai-iltana osallistuvansa myös lakkoon, kun se ei saanut yhtiöltä riittävän hyvää sopimustarjousta.



Ryanairia vastaan lakkoillaan muun muassa siksi, että henkilökunta haluaa parempaa palkkaa. Monet työntekijät eivät ole työsuhteessa Ryanairiin vaan toimivat yrittäjinä, minkä takia he eivät saa yhtiön työntekijöiden etuja. Vaatimuksena on myös, että työsopimukset perustuvat henkilökunnan työskentelymaiden lakeihin, eivät yhtiön kotipaikan Irlannin lakiin.