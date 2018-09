Taloussanomat

Miljonääri Kyösti Kakkonen ei laskisi naisia Pörssiklubille: ”Naisten aika ei vielä ole”

Jäsenäänestys kallistui naisten puolelle

”Antaa ajan kypsyä”





”Metoo-kampanja miehiä kohtaan”





”Naisille on omat väylänsä”





Naisjäsenkielto sääntöihin kohun jälkeen





Alun perin vaadittiin osakkeita talosta





Biljardia ja sikareita muttei enää huutavia meklareita