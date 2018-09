Taloussanomat

Määrä kasvaa: Ryanair peruu perjantaina lähes 250 lentoa eri puolilla Eurooppaa

Määrä kasvaa: Ryanair peruu perjantaina lähes 250 lentoa eri puolilla Eurooppaa

27.9. 21:08

Lentoyhtiön työntekijöitä on perjantaina lakossa Belgiassa, Italiassa, Hollannissa, Portugalissa ja Espanjassa.

Ympäri Eurooppaa perjantaina alkava Ryanairin vastainen lakko sekoittaa yhtiön lentoja. Irlantilainen halpalentoyhtiö peruu lähes 250 lentoa työtaistelun takia.



Lentoyhtiön työntekijöitä on perjantaina lakossa Belgiassa, Italiassa, Hollannissa, Portugalissa ja Espanjassa. Saksan lentokapteeniliitto oli jo aikaisemmin ilmoittanut tukevansa vastatoimia. Maan matkustamohenkilökunnan liitto ilmoitti torstai-iltana osallistuvansa myös lakkoon, kun se ei saanut yhtiöltä riittävän hyvää sopimustarjousta.



Henkilökunta on vaatinut korkeampia palkkoja. Monet työntekijät eivät ole työsuhteessa Ryanairiin vaan toimivat yrittäjinä, minkä takia he eivät saa yhtiön työntekijöiden etuja. Vaatimuksena on myös, että työsopimukset perustuvat henkilökunnan työskentelymaiden lakeihin, eivät yhtiön kotipaikan Irlannin lakiin.