IS seuraa: Obaman tuloa Suomeen odotetaan hetkellä millä hyvänsä – suora lähetys klo 16

Tiukat turvatarkastukset Obaman vuoksi

Nordic Business Forumissa on tiukat turvatarkastukset Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman vuoksi. Toimittajia ohjeistettiin selkeästi: ole turvatarkastuksessa 40 minuuttia ennen Obaman esitystä tai et pääse sisään. Jätä isot laukut hallin ulkopuolelle tai et pääse sisään. Kuvaaminen on sallittua vain tietyiltä paikoila ja tämä koskee myös kännykän kameralla kuvaamista.

Pressikeskuksen mukaan vastaanvankaltaisia järjestelyjä ei NBF:ssä ole ollut koskaan ennen.