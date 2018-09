Taloussanomat

EK: Teollisuus odottaa tuotannon yhä kasvavan selvästi loppuvuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yleinen suhdannekuva on pysynyt syyskuussa lähes ennallaan, käy ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tänään julkistamista luottamusindikaattoreista.Teollisuuden luottamusindikaattori laski syyskuussa +11 pisteeseen elokuun tarkistetusta +12 pisteestä. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +1.Teollisuuden tilauskirjat olivat suhdannekyselyn mukaan syyskuussa hienoisessa nousussa, mutta myös valmiiden tuotteiden varastot kasvoivat lievästi. Lähikuukausien tuotanto-odotukset ovat hieman edelliskuukausia varovaisemmat, mutta tuotannon ennakoidaan silti lisääntyvän selvästi loppuvuoden aikana. Tuotantokapasiteetti oli syyskuussa kokonaan käytössä 89 prosentilla vastaajista.Rakennusalan luottamus heikkeni hieman syyskuussa, ja indikaattorin saldoluku oli +8. Elokuussa vastaava saldoluku oli +13. Pitkän aikavälin keskiarvo on -7, joten luottamus on yhä selvästi tavanomaista vahvempaa, EK sanoo tiedotteessaan. Rakennusalan tilauskantaa koskevat arviot heikkenivät hieman, mutta lähikuukausien henkilöstöodotukset kausivaihtelu huomioon ottaen olivat nousussa.Palveluyritysten luottamusindikaattori nousi syyskuussa kahdella pisteellä +20:een, kun elokuun lukema oli +18. Luottamusindikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +14. Suhdanteiden kuvataan kohentuneen lievästi loppukesän ja alkusyksyn aikana. Myynnin arvioidaan lisääntyneen yleisesti viime kuukausina ja myös lähikuukausien myyntiodotukset ovat luottavaiset.Vähittäiskaupan luottamusindikaattori kohosi +12 pisteeseen edelliskuun +11 pisteestä. Vähittäiskaupan luottamusindikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -1. Lähikuukausien myyntiodotukset ovat nousussa. Varastot kasvoivat syyskuussa hieman, ja varastot olivat melko yleisesti tavanomaista suuremmat.EK:n julkaisemat luottamusindikaattorit kuvaavat yritysten suhdannetilannetta kyselyhetkellä.