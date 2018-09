Taloussanomat

Vaalimaalle avautuu pian muotikylä – tulossa useita isoja brändejä

Myös kiinalaisista odotetaan asiakkaita

Vaalimaalle Venäjän rajan läheisyyteen marraskuun lopulla avautuva Zsar Outlet Village -muotikylä pyrkii houkuttelemaan yhtä lailla sekä venäläisiä että suomalaisia asiakkaita, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Sami Vainiomäki.– Kyllä tämä on suunnattu ihan kaikille. Yhtä paljon meille suomalaisille kuin myöskin turisteille, Vainiomäki sanoo.Outlet-myymäläkeskuksen kävijätavoitteena pidetään 2–2,5 miljoonaa ihmistä ensimmäisen vuoden aikana. Näistä noin puolet tulisi Suomesta ja puolet Venäjältä. Myymälöihin on rekrytoitu venäjäntaitoista henkilökuntaa.– Siinä on luontainen venäläisturistien virta. Jos katsoo viime vuotta, niin 7,2 miljoonaa kertaa ylitettiin raja molempiin suuntiin Kaakkois-Suomessa. Näistä suurin osa oli venäläisiä, joista iso osa haluaa tehdä ostoksia. Totta kai he ovat kohderyhmä, mutta ei tämä ole tehty vain venäläisille, Vainiomäki sanoo.Zsarin myymälät ja ravintolat työllistävät ensimmäisessä vaiheessa yhtiön mukaan lähes 400 työntekijää. Zsarin ensimmäisen vaiheen investointien arvoksi kerrotaan noin 40 miljoonaa euroa. Hankkeen päärahoittajina toimii joukko suomalaisia yksityishenkilöitä ja pääomasijoittajia, Suomen Teollisuussijoitus Tesi sekä kotimainen pankki Oma Säästöpankki.Yhtiön mukaan keskuksessa on esillä useita kansainvälisiä muotibrändejä, joiden joukossa ovat muun muassa Armani, Guess ja Hugo Boss. Zsarin vuokralaisiksi tulevat kansainväliset brändit investoivat yhtiön mukaan omien myymälätilojensa perustamiseen yhteensä 15–20 miljoonaa euroa.Asiakaskuntanaan yhtiö pitää Suomen eteläosien noin 1,5 miljoonaa asukasta sekä Pietarin ja Luoteis-Venäjän noin seitsemää miljoonaa ihmistä. Lisäksi mahdollisina asiakkaina pidetään kiinalaisia ja muita aasialaisia turisteja.– Se on seuraava haaste, että mistä löytyy kiinan osaajia. Rajanhan ylitti viime vuonna 70 000 aasialaista, joista kaksi kolmannesta oli kiinalaisia, jotka ovat suurimpia outlet-rahankäyttäjiä Euroopassa, toimitusjohtaja Vainiomäki kertoo.Uuden E18-moottoritien myötä matka-ajaksi pääkaupunkiseudulta Vaalimaalle arvioidaan noin 75–80 minuuttia. Toimitusjohtajan mukaan monet brändit vaativatkin, että outlet-myymälät sijaitsevat vähintään 45 minuutin matkan päässä suurista asutuskeskuksista, jotta ne eivät syö täysihintaisten liikkeiden myyntiä.Outlet-myymälöiden houkuttimena ovat keskustaliikkeitä edullisemmat hinnat. Zsarin mukaan sen alueella olevat myymälät myyvät tuotteitaan 30–70 prosenttia normaalia matalammilla hinnoilla.