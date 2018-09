Taloussanomat

Mira Kasslin kertoo, millaista kiinteistönvälittäjän arki on: ”Bisnes on äärimmäisen raakaa”





https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005834288.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Aloitteleva välittäjä ei pärjää ilman säästöjä





Töissä kellon ympäri