Bloomberg: Kiina tekee laajan tuontitullien alennuksen lokakuussa

On epäselvää, kuinka alennus vaikuttaisi tuontiin Yhdysvalloista.

Kiina aikoo alentaa pääkauppakumppaniensa keskimääräistä tuontitullia ensi kuussa, kertoo uutistoimisto Bloomberg lähteidensä perusteella.Kiina yrittäisi toimella kasvattaa tuontiaan ja alentaa kiinalaiskuluttajien kustannuksia piristääkseen kotimaista kulutusta samaan aikaan, kun kauppasota Yhdysvaltojen kanssa on kiihtymässä.On kuitenkin epäselvää, kuinka alennus vaikuttaisi tuontiin Yhdysvalloista. Se paljastuu sitten, kun Kiinan hallitus julkistaa listan tuotteista, joita tullien alennus koskee. Maailman kauppajärjestö WTO:n sääntöjen mukaan alennusten pitää yleensä koskea kaikkia maita.Kiinan keskimääräinen tulli niin sanotuille suosituimmille kauppakumppaneille on 9,8 prosenttia, joka on korkeampi kuin monissa kehittyneissä maissa.Kiina alensi jo heinäkuussa laajasti kuluttajatavaroita koskevia tulleja.