Asukas piinasi naapureitaan vuosikaudet – soitti haitaria, lauloi öisin, heitti päälle biojätteitä ja kiviä...

Vuokralainen syytti vainoamisesta

Vuokralaiselle 6 500 euron lasku

Hankala vuokralainen kävi taisteluun asumisensa puolesta. Taistelu oli turhaa, sillä Helsingin hovioikeus ei antanut jatkokäsittelylupaa ja käräjäoikeuden hyväksymä häätöpäätös jäi voimaan.Vuokra-asuntoyhtiö irtisanoi vuokrasopimuksen runsas vuosi sitten, ja asukkaan piti muuttaa häätöajankohdaksi merkittyyn vuoden viimeiseen päivään mennessä pois.Irtisanomista asuntoyhtiö piti laillisena. Vuokralainen oli usean vuoden ajan häirinnyt talossa asuvien elämää, rikkonut järjestyssääntöjä ja pysäköinyt autonsa usein laittomasti piha-alueelle.Ennen vuokrasopimuksen irtisanomista taloyhtiö oli antanut miehelle varoituksia. Varoitukset eivät tehonneet ja häiritsevä elämä jatkui.Vuokralainen kiisti irtisanomisen ja vaati Helsingin käräjäoikeutta kumoamaan sen.Hän piti menettelyä laittomana ja halusi jatkaa asumista, koska asunto oli hyvällä paikalla, ja perhe viihtyi talossa. Elinpiiri oli tullut perheelle rakkaaksi, perusteli vuokralainen asennettaan käräjäsalissa.Vuokralaisen mielestä talossa oli ihmisiä, jotka vainosivat häntä. Monesta oli tullut kuitenkin hyviä ystäviä perheelle.Vuokralainen piti irtisanomissyitä perusteettomina. Hänen mielestään perheestä levitettiin valheellisia väitteitä.Oikeudessa esitettiin todisteita vuokralaisen moitteettomasta elämästä, mutta myös elämäntyylistä, joka vuokraisäntää ei miellyttänyt.Talossa asuvien välit olivat menneet solmuun. Vuokralainen oli muun muassa hakenut lähestymiskieltoa talossa asuvaa vastaan, mutta hakemus ei ollut menestynyt.Oikeudessa esitetyn henkilötodistelun perusteella meno taloyhtiössä on ollut värikästä.Vuokralaisen lapset olivat häirinneet asukkaita. Vuokralaisen väärin pysäköity auto sai yhden naapurin ottamaan kuvia autosta.Vuokralaisen haitarinsoitto ei miellyttänyt seinänaapuria, mikä vuokralaisen mielestä johtui seinien huonosta eristyksestä.Haitarinsoitto vaihtui sittemmin yömyöhän lauluhetkiin, jotka nekin olivat häiritseviä.Jätekatoksessa vuokralainen oli heittänyt seinänaapurin päälle biojätteitä. Toisen naapurin päälle hän oli sylkenyt.Yksi asukas kertoi vuokralaisen heittäneen häntä kivellä ja lumipallolla. Naapuri oli alkanut lopulta videoida vuokralaisen elämäntyyliä.Talotoimikunnan puheenjohtajan puhelin oli rallattanut usein, kun naapurit soittelivat vuokralaisen häirinnästä.Muutama naapuri piti vuokralaista mukavana ja avuliaana miehenä, joka oli asiallinen kaveri, vaikka joskus olikin oluttölkki kädessä.Ratkaisussaan käräjäoikeus toteaa, että talon muiden asukkaiden toiminta on saattanut provosoida vuokralaista, mutta se ei kuitenkaan oikeuta häntä huonoon käytökseen. Oikeus viittaa lausumalla muun muassa videonauhaan, jonka yksi todistaja olisi halunnut esittää käräjäsalissa, mutta lupaa siihen ei annettu.Vuokralaisen käytös ja järjestyssääntöjen vastainen pysäköinti olivat oikeuden mukaan niin laajakantoisia ja pitkäkestoisia, että ne oikeuttivat taloyhtiön irtisanomaan vuokrasopimuksen.Käräjäoikeus hylkäsi vuokralaisen nostaman kanteen ja hänen on muutettava asunnosta pois. Vuokralainen vei riidan edelleen hovioikeuteen, mutta käräjäoikeuden ratkaisu ei muuttunut.Kun vuokralainen hävisi riitansa hän joutuu maksamaan sekä omansa että taloyhtiön asianajokulut. Taloyhtiön kulut ovat lähes 5 000 euroa ja vuokralaisen kulut ovat runsaat 1 500 euroa.Hovioikeus antoi jutussa ratkaisunsa torstaina.