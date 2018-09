Taloussanomat

Hallitus hyväksyi 1,5 miljoonan euron tuen STT:lle

20.9. 14:00

Hallitus on hyväksynyt kertaluontoisen tuen Suomen Tietotoimistolle.

Hallitus on hyväksynyt Suomen Tietotoimistolle kaavaillun 1,5 miljoonan euron kertaluontoisen tuen.



Uutistoimistotuen avulla on tarkoitus varmistaa, että kansallinen ympärivuorokautinen uutispalvelu on saatavilla myös jatkossa. Sen tarkoituksen on myös auttaa uutistoimistotoimintaa uudistumaan ja saattamaan toimintansa taloudellisesti kestävämmälle pohjalle.



Tuella pyritään myös tukemaan suomalaista mediakenttää yleisesti.



Taloussanomia julkaiseva Sanoma Media Finland on STT:n pääomistaja runsaan 75 prosentin osuudella.