Taloussanomat

OECD alensi maailmantalouden ja euroalueen kasvuennusteitaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailmantalouden kasvu käynyt huipussaan

Taloudellisen yhteistyön järjestö OECD on laskenut euroalueen talouskasvuennustettaan kevään tasosta. Sekä kuluvan että ensi vuoden bkt-ennustetta lasketaan 0,2 prosenttiyksiköllä.OECD:n mukaan Euroopan rahapoliittiseen ja finanssipoliittiseen vakauteen kohdistuu edelleen paineita. Järjestö viittaa etenkin Italiaan sekä Britannian ja EU:n lähestyvään eroon.Myös kansainvälisillä kauppakiistoilla on ollut jo vaikutusta luottamukseen ja investointisuunnitelmiin.OECD arvioi nyt euroalueen talouden kasvavan tänä vuonna 2,0 prosenttia ja ensi vuonna 1,9 prosenttia.Euroalueen suurimman talouden eli Saksan talouden ennakoidaan kasvavan 1,9 prosenttia tänä vuonna ja 1,8 prosenttia ensi vuonna. Kuluvan vuoden ennustetta on laskettu 0,2 prosenttiyksikköä ja ensi vuoden 0,3 prosenttiyksikköä.Ranskan kasvuennuste on puolestaan 1,6 prosenttia kuluvalle vuodelle ja 1,8 prosenttia ensi vuodelle. Kuluvan vuoden ennustetta on laskettu 0,3 prosenttiyksikköä ja ensi vuoden 0,1 prosenttiyksikköä.OECD alensi myös maailmantalouden kasvuennustettaan tällä ja ensi vuodelle. Järjestön arvion mukaan maailmantalouden kasvu näyttää käyneen huipussaan, samaan aikaan kun riskit hitaammasta kasvusta ovat lisääntyneet.OECD:n mukaan kasvu ei ole myöskään yhtä laaja-alaista kuin aikaisemmin ja jäsenmaiden kasvunäkymät eroavat entistä enemmän toisistaan.OECD ennustaa nyt maailmantalouden kasvavan tänä vuonna 3,7 prosenttia. Ensi vuonna tahti pysyy samana. Toukokuussa järjestö ennakoi vielä 3,8 prosentin bkt-kasvua tällä vuodelle ja 3,9 prosentin kasvua ensi vuodelle.Ennusteen mukaan taloutta tukee edelleen raha- ja finanssipolitiikka sekä parantunut työllisyys, jotka antavat tukea kotimaiselle kysynnälle. Samaan aikaan finanssimarkkinat aiheuttavat kuitenkin vastatuulta joillakin kehittyvillä markkinoilla.Tähän vaikuttavat osaltaan Yhdysvaltain vahvistunut dollari ja nousevat korot. Myös kohonnut öljyn hinta tuo haasteita niille maille, jotka ovat öljyn tuojia.Kiinan kasvuennuste pysyy kuitenkin ennallaan 6,7 prosentissa tälle vuodelle ja 6,4 prosentissa ensi vuodelle. Intian kasvuennuste nousee 0,2 prosenttiyksikköä 7,6 prosenttiin tälle vuodelle ja laskee 0,1 prosenttiyksikköä 7,4 prosenttiin ensi vuodelle.