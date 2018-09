Taloussanomat

Näillä aloilla on nyt huutava pula työntekijöistä – katso missä sinulle on töitä

Näistä ammateista on nyt eniten pulaa koko Suomessa

Puheterapeutit (2.) Rakennusalan työnjohtajat (1.) Rakennusinsinööri (4.) Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja (9.) Sosiaalityön erityisasiantuntijat (6.) Lastentarhanopettajat (11.) Ylilääkärit ja erikoislääkärit (3.) Myyntiedustajat (7.) Yleislääkärit (5.) Hammaslääkärit (10.) Hitsaajat ja kaasuleikkaajat (uusi) Betonirakentajat ja raudoittajat (uusi) Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät (8.) Muut rakennustyöntekijät (15.) Toimisto- ja laitossiivoojat ym. (14.)





Näissä ammateissa on liikaa tekijöitä koko Suomessa

Yleissihteerit (1.) Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit ja hatuntekijät (4.) Käytön tukihenkilöt (3.) Johdon sihteerit ja osastosihteerit (2.) Graafiset ja multimediasuunnittelijat (6.) Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat (14.) Huonekalupuusepät ym. (5.) Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajat (9.) Konepuusepät (8.) Toimittajat (7.) Painajat (15.) Painopinnanvalmistajat (10.) Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat (12.) Matkatoimistovirkailijat (uusi) Pankki- ym. toimihenkilöt (11.)