Osa yrityksistä on saanut tietomurroista tarpeekseen – rakentavat omaa nettiä

Yrityksissä velloo niin suuri tyytymättömyys tavallista internetiä kohtaan, että niin sanotulle yksityiselle internetille povataan jopa kymmenkertaista kasvua normi-internetiin verrattuna.Tämä on yksi havainto yksityistä internetiä rakentavan yhdysvaltalaisen Equinixin markkinatutkimuksesta.Tällaiset suorat ja yritysten väliset tietoliikenneyhteydet ovat kasvamassa 8 200 terabittiin sekunnissa vuoteen 2021 mennessä. Se vastaa 33 zettatavun datan vaihtoa vuodessa.Equinixin tietoa eri maista koostavan Global Interconnection Indexin mukaan syynä yksityisen netin kasvuun on liiketoiminnan siirtyminen digitaaliseksi, tietoturvauhkien hallinta ja liiketoiminnan ekosysteemien muutos.Yritykset siirtyvät kasvavasti suoriin keskinäisiin yhteyksiin vähentääkseen altistumistaan julkisen internetin vaaroille kuten tietomurroille. Datan ja sovellusten vieminen lähemmäksi loppukäyttäjiä nähdään myös keinona parantaa käyttökokemusta.Equinix, jolla on datakeskuksia myös Suomessa, teki tutkimuksensa ohessa kyselyn eri maiden it-ihmisille.Suomalaisista vastaajista 73 prosenttia arvioi, että suorat yritysten väliset tietoliikenneyhteydet mahdollistavat markkinoilla paremman kilpailukyvyn.Melkein yhtä suuri osuus katsoi, että yksityinen internet on ainakin jonkin verran tärkeä keino välttää hidastelevaa julkista internetiä.Perusnettiä ei silti tyrmätä kokonaan. Vain 27 prosenttia jakoi ajatuksen, että julkisen internetin välttäminen on ratkaisevaa päivittäisen liiketoiminnan sujumisen kannalta.Viimeisten viiden vuoden merkittävimmäksi teknologiatrendiksi pilvitietojenkäsittelyä lukuun ottamatta suomalaiset valitsivat tekoälyn.