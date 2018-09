Taloussanomat

Tältä näyttävät uudet 100 ja 200 euron setelit – katso kuva

Euroopan keskuspankki (EKP) julkisti tänään uudet 100 euron ja 200 euron setelit päämajassaan Frankfurtissa.Uudet setelit tulevat setelikiertoon 28. toukokuuta ensi vuonna, EKP kertoo verkkosivuillaan. Uuden Europa-sarjan seteleistä 5 euron, 10 euron, 20 euron ja 50 euron setelit ovat tulleet käyttöön asteittain vuosina 2013–2017.Uusimpana käyttöön tuli 50 euron seteli viime vuoden huhtikuussa.Uusissa seteleissä on on hyödynnetty uudempaa teknologiaa, ja niitä on vaikeampi väärentää.Uudet setelit ovat myös kestävämpiä kuin aiemmat, joten niitä ei tarvitse korvata yhtä nopeasti. Tämä koskee varsinkin 5 euron seteleitä, jotka ovat kovassa käytössä.