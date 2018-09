Taloussanomat

Wall Street Journal: Amazon selvittää epäilyjä työntekijöidensä tietovuodoista

Wall Street Journal: Amazon selvittää epäilyjä työntekijöidensä tietovuodoista

17.9. 5:28

Verkkokauppajätti Amazon selvittää väitteitä työntekijöidensä tietovuodoista, kirjoittaa Wall Street Journal.

Lehden mukaan työntekijät ovat myyneet välittäjien avustuksella yhtiön sisäisiä tietoja ulkopuolisille myyjille, jotka myyvät tuotteitaan Amazonin verkkosivuilla. Tarkoituksena on ollut muun muassa parantaa ulkopuolisten myyjien näkyvyyttä. Toiminta on yhtiön ohjeiden vastaista.



Amazon on viime vuosina värvännyt ahkerasti ulkopuolisia tahoja myymään tuotteitaan sen verkkosivuilla. Tarkoitus on sekä laajentaa tuotevalikoimaa että pienentää hintoja. Ulkopuoliset myyjät kilpailevat sivuilla näkyvyydestä Amazonin tuotteiden kanssa. Jo noin puolet verkkosivuilla myytävistä tuotteista tulee ulkopuolisilta myyjiltä.



Wall Street Journalin mukaan ongelmia on ollut erityisesti Kiinassa. Palkkioita ottavat vastaan yhtiön pienipalkkaiset kiinalaiset työntekijät. Niitä maksavat kiinalaiset myyjät, joiden määrä Amazonin verkkosivuilla on kasvanut räjähdysmäisesti.



Esimerkiksi Shenzenissä työskentelevät työntekijät ovat saaneet tiedoista maksuja, joiden suuruus on vaihdellut 80 dollarista jopa 2 000 dollariin. Työntekijät ovat välittäneet myyjille paitsi luottamuksellisia tietoja myös palvelua, jolla voi poistaa kielteisiä tuotearvioita.