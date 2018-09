”Huippusijainnilla” paritalon puolikkaan myynyt antoi väärää tietoa ostajalle – myyjälle napsahti kymppitonnien lasku

Taloussanomat

”Huippusijainnilla” paritalon puolikkaan myynyt antoi väärää tietoa ostajalle – myyjälle napsahti kymppitonnie

”Huippusijainti, vapaat näkymät länteen omalta terassilta ja isosta olohuoneen ikkunasta. Rauhallinen sijainti päättyvän tien päässä, kaikki kaavan mukaiset talot naapurustossa on jo rakennettu”, kerrottiin kiinteistövälittäjän esitteessä.Tieto ei pitänytkään paikkaansa ja totuus on toisenlainen.Alueen osayleiskaavan mukaan olohuoneen ikkunasta avautuvalle peltonäkymälle on tulossa pientaloalue ja päättyvää tietä jatketaan.Myyjän on palautettava oikeuden päätöksellä ostajalle 20 000 euroa virheellisen tiedon antamisesta.Myyjä oli valmis palauttamaan kuuden vuoden takaisen kiinteistökaupan virheellisestä tiedosta 5 000 euroa. Maakaaren mukaan myyjä vastaa myös kiinteistövälittäjän antamista virheellisistä tiedoistaJuridisesti kyse oli vallintavirheestä, joka oikeutti ostajan saamaan hinnanalennuksen.Kiinteistöriita eteni käräjäoikeuden kautta Helsingin hovioikeuteen. Se ratkaisi kiistan ostajan eduksia runsas viikko sitten.Talosta löytyi lisäksi useita rakennusvirheitä ja myyjän on palautettava kaikkiaan 35 000 euroa. Päälle tulevat vielä lähes 20 000 euron oikeudenkäynti- ja selvittelykulut. Myyjän menetykset nousevat noin 55 000 euroon.Paritalon puolikkaasta myyjä ja ostaja tekivät kaupat kesällä 2012. Talo oli tuolloin vielä keskeneräinen. Runsaan sadan neliön asunnon pihassa seisoo autokatos, joka on seinänaapurin kanssa yhteinen.Ostajat muuttivat taloon syyskuun lopussa. Jo joulukuussa omistajat tekivät ensimmäisen reklamaation rakennusvirheistä. Asunnon lopputarkastus tehtiin 2013 tammikuussa, jolloin omistajat olivat asuneet talossa vajaat neljä kuukautta.Rakennusvirheistä omistajat reklamoivat kolme kertaa ja tavarantarkastaja tutki paikat. Listalle päättyi noin 150 rakennusvirhettä.Ostajat käynnistivät kiinteistöriidan myyjää vastaan käräjäoikeudessa. He vaativat ensisijaisesti lähes 240 000 euroa maksaneen kiinteistökaupan purkamista ja toissijaisesti lähes 80 000 euron hinnanalennusta vahingonkorvauksena rakennusvirheistä.Ostajien mielestä he eivät saaneet sellaista asuntoa, josta oli sovittu. Jos he tiesivät etukäteen rakennuksen todellisen kunnon kauppoja ei olisi syntynyt.Myyjä kiisti myöntämänsä 5 000 euron hyvitystä lukuun ottamatta kaikki muut vaatimukset ja vaati kanteen hylkäämistä. Hän piti pitkää rakennusvirhelistaa perusteettomana.Käräjäoikeus määräsi myyjän maksamaan 25000 euroa vahingonkorvauksena. Korvaus sisälsi sekä vallintavirheen korvauksen että korvaukset rakennusvirheistä.Osapuolet eivät tyytyneet ratkaisuun ja veivät riidan edelleen hovioikeuteen. Ostaja vaati lisää vahingonkorvauksia ja myyjä vaati maksettavaksi määrättyjen korvausten alentamista.Ostajan listalla olivat vaatimukset mm. autokatoksen, talon katon, routasuojauksen, terassin, kuistin, saunatilojen, kodinhoitohuoneen ja lattioiden virheistä.Hovioikeus pysytti 20 000 euron vallintavirheen korvauksen ja nosti rakennusvirheitten korvaukset 15 000 euroon.Ostajat saivat korvausta muun muassa autokatoksen, talon yläpohjan, asuinrakennuksen routasuojauksen, terassin painumisen ja kuistin lattian vinouden osalta.Saunan, pesuhuoneen, kodinhoitohuoneen ja lattioiden rakennusvirheitä ostaja ei pystynyt näyttämään toteen.Hovioikeus totesi ratkaisussaan, että osa rakentamisvirheistä oli siinä määrin vähäisiä ettei yksittäin arvioituna ostajalla olisi ollut oikeutta hinnanalennukseen kaikkien virheitten osalta.Koska ostaja ei saanut läheskään kaikilta osin pitkän rakennusvirheiden listansa vaatimuksia lävitse joutuu hän itse vastaamaan oikeuskuluista noin 22 000 euron osalta.