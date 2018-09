Taloussanomat

Makuunin ikkunoilta löytyi jopa tuhansien eurojen arvoisia esineitä – ”Tuntuvat kiinnostavan”

Vaikka Makuunien kaikki myymälät on jo suljettu, realisoitavaa irtaimistoa on tulossa myyntiin.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005817621.html

http://Makuunin%20kohtalo%20nosti%20tunteet%20pintaan:%20%E2%80%9DNyt%20perheenj%C3%A4senet%20katsovat%20yksin%20omia%20juttujaan,%20ja%20l%C3%A4heisyys%20on%20poissa%E2%80%9D