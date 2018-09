Venatorin pääluottamusmies vetosi hallitukseen ja tehtaan johtoon: ”Näin isolla väellä ei ole mitään mahdollisuuksia työllistyä”

Taloussanomat

Venatorin pääluottamusmies vetosi hallitukseen ja tehtaan johtoon: ”Näin isolla väellä ei ole mitään mahdollis

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005824923.html

Dahlberg: Kaikki ei ole vielä ohi