Venator sulkee Porin tehtaansa – satoja työpaikkoja katoaa

Porilaistehtaalta katoaa jopa satoja työpaikkoja.

Venator aikoo sulkea Porin pigmenttitehtaansa, joka vaurioitui viime vuoden alussa tulipalossa. Tiedotteen mukaan tehtaan toiminta loppuu vuoteen 2021 mennessä. Väliajan tehdasta pyöritetään vajaakapasiteetilla.



Suurpalon jälkeen yhtiö käynnisti tuotannon jälleenrakennustyöt, mutta Venatorin mukaan niiden aikataulu on venynyt ja kustannukset ovat osoittautuneet yllättävän suuriksi. Tämän takia tehtaan tuotanto siirretään muille tuotantolaitoksille.



Porissa tuotettua titaanioksidia käytetään muun muassa maaleissa, elintarvikkeissa ja lääkkeissä. Suurin osa Porin tehtaan tuotannosta on mennyt vientiin. Aikoinaan tehdas kuului Kemiralle.



Venator on työllistänyt Porissa noin 450 työntekijää, joista osa on ollut lomautettuina.