Pro julisti ylityökiellon teollisuuteen – Malinen: Irtisanomissuojan heikennys ”askel vakavaan työehtojen heikentämiseen”

Taloussanomat

Pro julisti ylityökiellon teollisuuteen – Malinen: Irtisanomissuojan heikennys ”askel vakavaan työehtojen heik

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teollisuudessa työskentelevät ammattiliitto Pron toimihenkilöt aloittavat ylityökiellon, jolla vastustetaan maan hallituksen suunnitelmia irtisanomissuojan heikentämiseksi.– Ammattiliito Pro on yksi Suomen johtavista ammattiliitoista, meidän täytyy olla muiden liittojen kanssa mukana yhteisessä rintamassa ja yhteisillä askelmerkeillä, kun pyritään vaikuttamaan työntekijöiden aseman ylläpitämiseen, turvaamiseen ja kehittämiseen, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen kertoi tiedotteessa.Liiton mukaan toteutuessaan lakiesitys vaikuttaisi noin 30 000 prolaisen työehtoihin.Malinen huomauttaa, että esimerkiksi vaikutuksia työttömyysturvan karensseihin ei ole otettu huomioon hallituksen lakiesitystä koskevassa muistiossa millään tavalla.Nykylain mukaan työntekijälle tulee työttömyyskorvauksen osalta 90 päivän karenssi silloin, kun työntekijä on irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.– On naiivia uskoa siihen, että mikäli tämä lakiesitys menee tässä muodossa läpi, se jäisi koskemaan ainoastaan pieniä työpaikkoja. Se on ensimmäinen askel vakavaan työehtojen heikentämiseen, Malinen sanoi.Muut ammattiliitot ovat ilmaisseet myös valmiutensa vastatoimiin, mutta pohtivat vielä keinoja.